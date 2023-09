Einbrecher schlagen in einer Nacht in Oberrieden fünfmal zu

Oberrieden wird von einer Einbruchsserie heimgesucht. Nicht überall haben die Täter Erfolg.

Einbrecher waren in der vergangenen Woche in Oberrieden unterwegs und schlugen in einer Nacht gleich fünfmal zu. Laut Polizei waren drei Gewerbebetriebe und zwei Wohnhäuser Ziel der Täter. In einem Wohnhaus blieb es bei einem Einbruchsversuch. In den anderen Fällen wurde zum Teil nichts oder nur geringe Mengen Bargeld erbeutet. Alle Einbrüche sind offenbar in der Nacht auf Donnerstag, 22. September, passiert. Die Polizei prüft den Zusammenhang mit einer Einbruchsserie in Erkheim, Sontheim und Mussenhausen. Jetzt werden Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 08261/76850 bei der Polizei melden können. (mz)