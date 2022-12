Preis für den Stall der Zukunft geht ins Unterallgäu

Das Familienunternehmen Wilhelm Kristen aus dem Ottobeurer Ortsteil Ollarzried wurde während der Weltmesse für Tierhaltung, der EuroTier, in Hannover ausgezeichnet.

Wie der Stall der Zukunft aussieht, präsentierte die Stallbaufirma Wilhelm Kristen aus dem Ottobeurer Ortsteil Ollarzried jetzt in Hannover. Auf der EuroTier, der Weltmesse für Tierhaltung, zeigte sie ihren modularen Zukunftsstall. Das familiengeführte Unternehmen wurde dort zudem von der Deutschen Landwirtschaftsgesellschaft (DLG) für seine 53-jährige Pionierarbeit und Visionen für nachhaltige Tierhaltung und dezentrale Energieproduktion ausgezeichnet. Der erstmals verliehene Zukunftspreis Tierhaltung heißt „agrifuture concept winner 22“. Die beiden Geschäftsführer Ingrid Kristen-Schreyögg und Ralf Schreyögg waren mit ihren Töchtern Joanna und Leandra und mit einem zehnköpfigen Team nach Hannover gefahren, wo sie ihren modularen Zukunftsstall präsentierten: Der Stall kann für jede Tierzahl konzipiert werden. Sämtliche Baugruppen, wie Melk-, Stroh-, Liege- und Fressbereich, können intelligent rund um den Melkroboter angeordnet werden und sind an keinerlei Raster gebunden, in alle Richtungen modular ausdehn- und erweiterbar.

Der Hauptvorteil ist laut Firma Kristen die Ressourcen-Einsparung: Ohne kostspielige Fundamentierung ist für den Stall nur eine etwa 15 Zentimeter starke Bodenplatte erforderlich, auf die die darauf liegenden Lasten abgetragen werden.

Das Unternehmen aus dem Unterallgäu bringt jahrelange Erfahrung mit

Sämtliche planbefestigten Laufflächen, mit einer Mittelrinne versehen, werden über Schieber oder Roboter gereinigt. Kot und Urin werden so emissionsreduziert in einem Querkanal abgeleitet. Die um zehn Zentimeter erhöhten, 1,6 Meter langen Fressplätze werden mit zwei Prozent Gefälle und bei jedem zweiten Tier mit einem Trennbügel ausgestattet: „Jahrelange Erfahrung, unser ganzes Wissen und Können werden hier eingebracht“, sagt Ralf Schreyögg. Die bebaute Fläche wird beim Verzicht auf einen breiten Futtertisch durch ein 90 Zentimeter breites Futterband ersetzt oder eine Troglösung maßgeblich reduziert.

Zudem wird die Aufstallung als Traggerüst für den Dachaufbau genutzt: Nagelbinder mit Rahmen, darauf Dachschalung mit Gründach oder Dachziegel beziehungsweise Sandwich-Paneele. Darauf kann eine Photovoltaik-Anlage montiert werden, damit der fürs Melken und Kühlen benötigte Strom selbst erzeugt wird.

Das Konzept ist rund um den Kuhkomfort aufgebaut. Die Chefin des Unternehmens sagt: „Die Kuh steht bei uns an erster Stelle – und die Arbeitseffizienz vom Bauern.“ Nach den drastisch gestiegenen Baupreisen kostet der gesamte Stall aktuell – inklusive Melkroboter und Kühltechnik – pro Kuhplatz rund 14.500 Euro. Ralf Schreyögg: „Unser Stall muss dem Tier das Bestmögliche an Haltung und Lebensdauer ermöglichen, sowie den Menschen das Arbeiten mit dem Tier möglichst stark erleichtern.“

Das Konzept aus dem Unterallgäu ist der Sieger unter 160 Konkurrenten

Die Firma freue es sehr, dass ihr nachhaltiges und ressourcenschonendes Stallbaukonzept von 160 weltweiten Anmeldungen als „agrifuture concept winner 22“ ausgezeichnet wurde. Bei der Messe in Hannover verzeichnete die Firma „einen guten Zuspruch und eine positive Resonanz“. Ingrid Kristen-Schreyögg: „Die gesamte Arbeit, die wir in unserem Unternehmen mit einem langlebigen Produkt in Kuhkomfort gesteckt haben, müssen wir nun nicht mehr erklären.“