Einsatz in Pfaffenhausen: Würstchen lösen Brandmelder aus

Ein 18-Jähriger hat sich am Sonntagabend Würstchen in der Pfanne gebraten. Plötzlich ging die Brandmelde-Anlage los und die Feuerwehr kam.

Zu einem Einsatz ohne Schaden und Gefährdungsanlage sind die Feuerwehr Pfaffenhausen und Sanitätskräfte am Sonntagabend ausgerückt: Ein 18-Jähriger hatte sich laut Polizei in seinem Apartment in einer Wohn- und Betreuungseinrichtung in einer Pfanne Würstchen gebraten. Da es dort keinen Dunstabzug gab, zog der leichte Rauch in das Wohn- und Schlafzimmer, wo er die Brandmeldeanlage auslöste, so die Polizei.

Sogar die Würstchen konnten nach dem Feuerwehr-Einsatz noch gegessen werden

Ein Feuer oder eine größere Rauchentwicklung gab es laut Polizei nicht, die Rettungskräfte mussten nicht eingreifen. Und, die gute Nachricht: Sogar die Würstchen blieben genießbar. Ob der junge Mann noch Hunger hatte, ist nicht überliefert.