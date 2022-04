So geht es nach dem Tod von Pfaffenhausens Bürgermeister Renftle weiter

Plus Nachdem Bürgermeister Franz Renftle überraschend gestorben ist, muss nun ein Wahltermin festgelegt werden. Viel Zeit bleibt nicht, um die Nachfolge zu klären.

Nach dem überraschenden Tod von Franz Renftle, der eigentlich bei der nächsten Wahl zum Jahresende wieder antreten wollte, braucht Pfaffenhausen nun plötzlich einen neuen Bürgermeister. Viel Zeit bleibt den politischen Gruppierungen nicht, um nach einem potenziellen Nachfolger oder einer möglichen Nachfolgerin Ausschau zu halten.