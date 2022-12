So schön ist Weihnachten im Pfaffenhausener Seniorenheim

Vier Frauen aus St. Anna erzählen, wie es früher war und warum sie sich gut in Pfaffenhausen aufgehoben fühlen.

Diese Generation hat ein Leben lang geschafft, von morgens bis abends. Urlaub an Meer und Sonne kannte sie nur von Erzählungen. Gegönnt hat sie sich nur wenig. Und doch waren die Frauen und Männer vom Land mit ihrem Leben zufrieden. Wenn Rosa Fäßler mal auf Mindelheim hinaufkam, dann staunte sie, wie modisch die Leute dort doch gekleidet waren. Rosa Fäßler ist 99 Jahre alt. Sie stammt aus Winzer bei Aletshausen und hat sich in den vier Jahren, seit sie im Seniorenzentrum St. Anna des Dominikus-Ringeisen-Werks in Pfaffenhausen wohnt, gut eingelebt. Wie aber feiern die 35 Bewohnerinnen und Bewohner der kleinen Einrichtung die Weihnachtszeit, in der Gefühle eine so große Rolle spielen?

Rosa Fäßler ist eine rüstige zierliche Dame, die sofort die Sympathien auf ihrer Seite hat, wenn sie bei Kaffee und Lebkuchen erzählt. Alt werden sei nicht schön, sagt sie. Ihr Vater habe immer gesagt, warum die Leute denn Geburtstag feiern? „Jedes Jahr weat ma wiaschter und immer kränker“, sprudelt es aus ihr in bestem Schwäbisch heraus. Der Meinung sei sie auch. Man könne nicht mehr sehen, nicht mehr hören – was sei da schön?

Für Elisabeth Dunkel war es ein Segen, einen Platz im Seniorenheim in Pfaffenhausen zu bekommen

Und doch lebt sie gerne und fühlt sich wohl in dem Heim. Viel Arbeit hat sie ihr Leben lang gehabt in der heimischen Käserei. Weihnachten war da nur eine kurze Unterbrechung in der schier endlosen Folge von Arbeitstagen.

Das war auch bei Elisabeth Dunkel so, die aus Brandstetten bei Mariä Baumgärtle stammt. Der Weiler liegt ziemlich abgelegen. Weil sie vor eineinhalb Jahren erkrankt ist, war es ein Segen, dass sie einen Platz in Pfaffenhausen bekommen konnte. Elisabeth Dunkel war Bäuerin. Bescheiden lebte ihre Familie von zehn Milchkühen.

Diesen hübschen Weihnachtsschmuck haben Pfaffenhausener Familien für die Senioren gestaltet. Foto: Johann Stoll

Das wäre heute undenkbar, wo Höfe immer größer werden und oft das Zehnfache und mehr an Tieren gehalten werden. Aber auch damals hat es nicht gereicht. Deshalb verdiente sich ihr Mann als Waldarbeiter etwas dazu. An Weihnachten hat man keinen großen „Omuaß“ gemacht, also Umstände. Um Mitternacht ging es zur Christmette in Baumgärtle, das war selbstverständlich. Zu essen gab es an Heiligabend schnelle Küche mit Wienerle und Kartoffelsalat.

Josefa Rogg, die aus Salgen stammt, erinnert sich gerne ans gemeinsame Schmücken des Christbaums mit Lametta und bunten Kugeln. Aber jetzt ist die frühere Bäuerin ja in Pfaffenhausen daheim. Da sei es sehr gemütlich, sagt sie.

Weihnachten soll für die Bewohner des Pfaffenhausener Seniorenheims sinnlich erlebbar sein

In der Tat. Knapp 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind in St. Anna beschäftigt. Darunter sind auch einige mit viel Gespür für die Weihnachtszeit. Es fallen irgendwann die Vornamen Renate und Rita, die den Gang so schön geschmückt haben. Einrichtungsleiterin Ulrike Höchstötter zeigt im Aufenthaltsraum auf eine Krippe und auf einen kleinen Engel, der auf ein paar Holzscheiten liegt, darüber ein paar Sterne mit Zweigen. Weihnachten soll sinnlich erlebt werden, sagt sie. Deshalb werden auch mal Plätzchen gebacken. Da kann jeder Bewohner, jede Bewohnerin mitmachen, wenn sie möchten. Und wenn dann der Duft aus der Backstube durchs Haus weht, kommen bei allen sofort Kindheitserinnerungen hoch.

In diesem Jahr gibt es aber noch etwas ganz Besonderes, über das sich die Bewohner sehr gefreut haben: Ulrike Höchstötter und Pflegedienstleiterin Marion Döß bringen eine Kiste, in der dutzendweise selbst gestalteter Christbaumschmuck liegt. Das sind alles Geschenke der Pfaffenhausener Bevölkerung. Bei „Pfaffenhausen leuchtet“ hatte das Seniorenheim Rohlinge aus Holz ausgegeben. Wer mochte, konnte daraus liebe Grüße für die Bewohner gestalten. Ganze Familien haben sich ins Zeug gelegt. Eine Frau hat sogar noch einen Brief an die Bewohnerinnen und Bewohner dazugelegt.

Sogar Livemusik gibt es an Heiligabend im Pfaffenhausener Seniorenzentrum

An Heiligabend in den Nachmittagsstunden kommen alle im Seniorenzentrum zusammen zu Stollen, Lebkuchen und Loibla. Die Weihnachtsgeschichte wird erzählt, Weihnachtslieder werden gesungen. Sogar Livemusik gibt es. Ein Sohn einer Mitarbeiterin spielt Weihnachtslieder – sehr zur Freude aller. Und natürlich gibt es auch für jeden ein Geschenk vom Haus. Josefa Rogg freut sich schon darauf. „Man ist beieinander. Daheim wäre ja niemand“.

Am ersten Weihnachtsfeiertag werden die Hausbewohner dann kulinarisch verwöhnt. Es gibt Entenkeule, Blaukraut und Kartoffelknödel. Tags darauf stehen Rinderbraten, Brezenknödel und Brätknödelsuppe auf dem Speisenplan.

Das Weihnachtsessen fiel bei den Bewohnerinnen und Bewohnern auch früher immer schon festlich aus. Erika Kreher aus Salgen erzählt, dass sie mir ihrer Schwester zwar Gänse gehalten habe. Aber einen Gänsebraten gab es nie auf dem Weihnachtsteller. Die Tiere sind alle vorher verkauft worden, damit genug Geld zum Leben hereinkam.