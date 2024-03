Vorlesewettbewerb in Pfaffenhausen: Auszeichnung für alle, die gern lesen

Beim Vorlesewettbewerb in Pfaffenhausen trafen sich die Schulsieger aus dem ganzen Landkreis. Alle waren gut. Für die Jury war es schwierig, einen Sieger zu ermitteln.

Der Kreisentscheid des Vorlesewettbewerbs fand dieses Jahr an der Grund- und Mittelschule in Pfaffenhausen statt. 22 Sechstklässler, die jeweils an ihrer Schule am besten vorgelesen hatten, lasen in Pfaffenhausen aus einem selbst gewählten Buch vor. Eine Jury kürte den besten Vorleser, in diesem Fall die beste Vorleserin aus dem Landkreis. Siegerin wurde Rebecca Lichtblau.

Das Buch aus dem sie vorlas hatte sie von ihrer Oma bekommen: „Ein Baum für Tomti“. „Schön und lustig und das Thema Natur kommt vor“, beschrieb das Mädchen die Geschichte von einem Baumgeist, der seinen Baum verloren hatte: „Er befand sich plötzlich bei der Familie von Maja in der Küche und wusste zunächst nicht, was passiert war. Doch dann fiel ihm ein, dass sein Baum wegen einer Baustelle gefällt werden musste und die Familie hilft ihm, einen neuen Baum zu finden.“

Beim Vorlesewettbewerb in Pfaffenhausen drücken die Freundinnen die Daumen

Rebecca (11) geht in Ottobeuren aufs Gymnasium. Auch ihre drei besten Freundinnen waren in Pfaffenhausen dabei, mit denen sie schon seit dem Kindergarten befreundet ist: Fiene Weltermann geht in Ottobeuren auf die Realschule und war dort beste Vorleserin. Loni Müller und Josefine Hilber haben Rebecca nur begleitet und alle vier freuten sich sehr über den Erfolg.

Lars Rehm (11) aus Irsingen war bester Vorleser am Joseph-Bernhart-Gymnasium in Türkheim. Wie alle Kinder, die an diesem Tag in Pfaffenhausen am Wettbewerb teilnahmen bekam auch er eine Urkunde und ein Buch. Er erzählte, dass er am liebsten Comics liest, Bücher von „Die drei ???“ oder „Gregs Tagebuch“. Vorgelesen hat er an diesem Tag aus dem Buch „Das Klugscheißerchen“: „Ein lustiges Buch! Da ist viel wörtliche Rede drin, das kann man gut vorlesen!“

Schulamtsdirektor lobt die besondere Leistung beim Vorlesewettbewerb

Die Schulleiterin der Grund- und Mittelschule Pfaffenhausen, Sabine Hummel, und Schulamtsdirektor Bernd Petzenhauser verteilten Büchergeschenke und Urkunden. Petzenhauser lobte die Kinder: „Das war eine besondere Leistung – nicht nur gut vorzulesen, sondern dies vor einem großen Publikum!“

Für die Kreissieger, eine davon Rebecca Lichtblau, geht es jetzt in die nächste Runde zum Bezirksentscheid, die Landesentscheide finden dann im Mai 2024 statt, das Finale im Juni.