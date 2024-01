Pforzen

vor 47 Min.

Sensationsfund: Pforzen baut einen Pavillon für Menschenaffe "Udo"

Plus Deutlich später als geplant, beginnt in Bad Wörishofens Nachbarschaft der Bau der "Udo"-Informationsstätte.

Von Katharina Gsöll

Zwar steht am Ortseingang von Pforzen schon seit einigen Monaten eine grüne Box, in der sich Besucherinnen und Besucher über den Menschenaffen "Udo" informieren können. Doch das ist nur ein erster Anfang - die Fundstelle von "Udo" in der Tongrube an der Hammerschmiede in Pforzen, in Bad Wörishofens Nachbarschaft, soll weiter touristisch erschlossen werden. Sogar über einen Aussichtsturm mit Blick auf die Fundstelle des Ur-Menschenaffen war diskutiert worden.

Eigentlich schon im Herbst wollte die Gemeinde Pforzen auf der Grünfläche neben dem Rewe-Supermarkt am B16-Kreisverkehr mit den Bauarbeiten für einen Informations-Pavillon beginnen, schildert Bürgermeister Herbert Hofer. Doch bei der Ausschreibung habe es noch Klärungsbedarf gegeben, sodass diese schließlich um einiges länger gedauert habe als vorgesehen. Erst Ende Oktober konnte der Gemeinderat dann die Aufträge für die Zimmererarbeiten vergeben. Von fünf angefragten Unternehmen hätten drei ein Angebot abgegeben. Auch die Firma, die die Vorarbeiten für das Fundament leistet, konnte aufgrund anderer Aufträge erst vor zwei Wochen mit dem Aushub beginnen. "Aus unserem ursprünglichen Plan, dass der Pavillon vor dem Winter stehen soll, ist duch die Verzögerungen jetzt zwar nichts mehr geworden", sagt Hofer. An dem Ziel, den Ausstellungraum bis zum Beginn der Wander- und Fahrradsaison im April, spätestens Mai, fertigzustellen, halte die Gemeinde aber weiterhin fest. "Ob das gelingt, hängt natürlich auch stark vom Wetter ab", so der Bürgermeister.

