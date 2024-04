Rammingen

06:00 Uhr

Die Gemeinde Rammingen feiert "Goldene Hochzeit"

Plus Vor fünf Jahrzehnten wurde aus Unterrammingen und Oberrammingen die Einheitsgemeinde Rammingen. Das wird gebührend gefeiert - am Freitag steht der Festakt an, am Sonntag feiern die Dorfbewohner.

Von Franz Issing

Mit kleiner Verspätung feiert die Gemeinde Rammingen an diesem Wochenende „Goldene Hochzeit“. Denn genau 50 Jahre ist es her, dass sich die beiden einst eigenständigen Dörfer Unter- und Oberrammingen das Ja-Wort gaben und sich zu einer Kommune zusammenschlossen.

Auf einer symbolischen Hochzeitskutsche fanden die beiden Kirchtürme aus Unterrammingen und Oberrammingen Platz. Foto: Franz Issing

„Aus zwei mach eins“, dachten sich damals in weiser Voraussicht die Bürgermeister Franz Brehm und Matthias Aschner, als sie am 1. Januar 1974 die kommunale Eheschließung vollzogen. Mit diesem Schritt gelang den beiden Rathauschefs ein kleiner Vorgriff auf die anno 1976 anstehende Gebietsreform. „Ohne den Zusammenschluss von Ober- und Unterrammingen wären wir nämlich heute zwei Ortsteile von Türkheim“, ist Bürgermeister Anton Schwele überzeugt und erinnert, wie die 1974 geschlossene Vernunftehe den Bürgern symbolisch verkauft wurde.

