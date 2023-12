Rammingen zeigt auf der Bürgerversammlung, wie eine Gemeinde funktioniert

Plus Ein Geschenk für Senioren, ein runder Geburtstag, flächendeckendes Breitband: Auch dieses Jahr kann Bürgermeister Schwele bei der Bürgerversammlung in Rammingen die Wundertüte öffnen.

Gleich zum Auftakt sorgte Bürgermeister Anton Schwele bei der diesjährigen Bürgerversammlung für eine Überraschung: „ Rammingen gehört zu den ersten 50 Gemeinden in ganz Bayern, die ein flächendeckendes Breitband haben“, verkündete er stolz. Damit trage Rammingen den Titel „Best-Practice-Gemeinde“.

Erfreut zeigte sich der Rathauschef auch über die Bilanz der in Rammingen angesiedelten Nachbarschaftshilfe SoS. Nicht nur sei das Projekt im Landkreis einmalig, erklärte Schwele, was darüber hinaus auch viele Auszeichnungen belegten.