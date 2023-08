So spektakulär war das Mega-Event "Skyline Park bei Nacht"

Plus Das Mega-Event war heuer ein sehr entspannter Abend für die ganze Familie. Keine Überfüllung, kein Parkchaos, dafür viele strahlende Kinder- und Erwachsenenaugen.

„Dieses Jahr hat der Skyline Park es echt gerockt“, sagte ein glücklicher Familienvater am Ende eines bunten, fröhlichen Abends. Im Vorjahr hatte es nach einem enormen Besucheransturm Kritik an der Organisation gehagelt. Dieses Jahr lief alles entspannter ab: Dass man ein wenig länger anstehen musste, um die bunt beleuchteten Fahrgeschäfte bei Dunkelheit zu genießen, nahmen die Besucherinnen und Besucher gelassen hin. Die Feuerwehr sorgte mittels Blaulicht und Straßensperrungen zu später Stunde für eine reibungslose Abfahrt mit dem Auto.

„Es ist lustiger, bei Dunkelheit Achterbahn zu fahren, es fühlt sich irgendwie cooler an“, sagte die kleine Jean, die mit Bruder David und Papa Thomas Hammond aus Dachau gekommen war, um ihren zehnten Geburtstag im Skyline Park zu feiern.