Rammingen

vor 19 Min.

Wie Rammingen die Weichen für Nahversorgung stellt

Plus Ein Arbeitskreis beschäftigt sich damit, vor Ort eine Einkaufsmöglichkeit zu schaffen. Konkrete Vorstellungen, wie das aussehen könnte, gibt es bereits.

Von Regine Pätz

Noch vor einigen Jahren konnten sich die Ramminger Bürger vor Ort recht auskömmlich mit Lebensmitteln des täglichen Bedarfs versorgen. Das ermöglichten beispielsweise das Singer Lebensmittelgeschäft, von Sohn Johann in dritter Generation übernommen, der Raiffeisenmarkt in Oberrammingen sowie die örtliche Metzgerei und eine Bäckerei. Zwar wähnte man sich damals noch in der glücklichen Situation, weder mit Supermarkt noch Discounter in Konkurrenz treten zu müssen. Den von den Ladeninhabern gefürchteten Vollversorger, „auf der grünen Wiese“, den gab es nämlich nicht.

