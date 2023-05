Gelungenes Dressur-Turnier des RFV Bad Wörishofen

Plus Der RFV Bad Wörishofen richtet heuer nur ein Dressurturnier aus. Das Springturnier fällt aus. Woran das liegt? Der Landeskommissions-Beauftragte hat eine Vermutung.

„Das ist ja mal ein origineller Preis“, sagte Christina Wolf aus Leutkirch und nahm neben der gelben Siegerschleife eine bis an den Rand mit Käse befüllte Kühltasche entgegen, nachdem sie auf ihrer Stute Royal Grace die Dressurreiterprüfung Klasse A gewonnen hatte. Beste Bedingungen, strahlender Sonnenschein und eine perfekte Organisation sorgten für ein entspanntes Turnierwochenende beim RFV Bad Wörishofen.

„Ich war schon ein bisschen traurig, dass die Springwettbewerbe aufgrund der wenigen Nennungen abgesagt werden mussten“, sagte die Vorsitzende der Reit- und Fahrvereinigung Bad Wörishofen, Silke Jakwerth. Umso größer war ihre Freude, den Dressurreiterinnen und dem Dressurreiter mit einem aufwendig präparierten Dressurviereck beste Wettbewerbsbedingungen bieten zu können und dafür viel Lob zu ernten.