Chinesischer Großmeister gewinnt Schachfestival in Bad Wörishofen

Erst am Schlusstag des Schachfestivals entschied sich, wer Gesamtsieger wird. Während es in der Open-A-Klasse einen Favoritensieg gibt, steht bei den B-Open ein Teenager ganz oben.

Das 39. Internationale ChessOrg-Schachfestival in Bad Wörishofen blieb bis zur letzten Partie spannend. Vor dem letzten Wettkampftag lagen in der Klasse Open A Großmeister Di Li aus China, Großmeister Bharath Subramaniyam H aus Indien und Internationaler Meister GB Harshavardhan aus Indien mit 6,5 punktgleich an der Spitze.

Da sich beide Inder am Finaltag auf ein Remis einigten und Di Li seine Partie gewann, war er am Ende mit 7,5 Punkten der strahlende Sieger. Zweiter wurde Bharath Subramaniyam H vor GB Harshavardhan. Bester Spieler Schwabens in der Open A wurde Max Kramer vom SK Caissa Augsburg.

Beim B-Open gewinnt ein 13-jähriger Schweizer

In der Klasse Open-B siegte überraschend der erst 13-jährige Kanana Ziad aus der Schweiz, der mit 7,5 Punkten punktgleich mit Heinz Hamlack vom PSV Memmingen war, jedoch die bessere Feinwertung aufweisen konnte. "Der Sieg ist unerwartet und daher umso schöner", freute sich der Teenager, "es ist ein sehr schönes Gefühl, wenn man einen Pokal als Erinnerung mit nach Hause nehmen kann". Drittplatzierter der Open B wurde mit 6,5 Punkten Hartmut Hehn vom SV Ebersbach. Helmut Specht vom TSV Mindelheim errang mit 5,5 Punkten einen hervorragenden 14. Platz.

Organisator Jürgen Wempe (links) gratuliert den Siegern der einzelnen Klassen (weiter von links): Kanana Ziad (Open B), Di Li (Open A) und Dieter Pirrot (Senioren). Foto: Kathrin Elsner

Bei den Senioren-Open standen am Ende gleich drei Spieler mit der Punktzahl 7,0 an der Spitze. Es musste also auch hier die Feinwertung entscheiden. Der Sieg ging an Dieter Pirrot vom SV 1920 Hofheim, zweiter wurde Alexander Okrajek vom SC Siegburg vor Matthias Kierzek vom SC Fulda. Organisator Jürgen Wempe zeigte sich sehr zufrieden mit dem Turnierverlauf und kündigte das 40. Internationale ChessOrg-Schachfestival bereits für den 21. März 2025 an.

Die Sieger und Zweit- und Drittplatzierten der einzelnen Klassen (von links): Heinz Hamlack, Kanana Ziad, Hartmut Hehn, Felix Pleyer, GB Harshavardhan, Bharath Subramaniyam H, Di Li, Matthias Kierzek, Dieter Pirrot, Alexander Okrajek und Organisator Jürgen Wempe. Foto: Kathrin Elsner

