Pläne für Windpark nahe Bad Wörishofen werden konkret

Plus Auf Bad Wörishofer Flur sollen Windräder gebaut werden. Der politische Wille dafür ist da. Ob gebaut werden kann, hängt jetzt von fast 60 Waldeigentümern ab.

In Bad Wörishofen könnten schneller Windräder stehen, als manche gedacht haben. Die Stadtwerke treiben gemeinsam mit einem Partner ein konkretes Vorhaben voran. Dabei gibt es am Freitag, 22. September, bereits die zweite wichtige Versammlung.

Windenergie auf dem Moosberg lautet das Thema, über das die Stadtwerke mit den betroffenen Grundstückseigentümern sprechen. Konkret geht es um 57 Waldeigentümerinnen und -eigentümer, die zu der nicht öffentlichen Veranstaltung am heutigen Freitag eingeladen sind. Stadtwerke-Chef Peter Humboldt bestätigte entsprechende Informationen unserer Redaktion.