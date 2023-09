Diebe schlagen zweimal in Schnerzhofen zu

In Schnerzhofen sind ein oder mehrere Unbekannte in eine Metzgerei eingebrochen. Anschließend versuchten sie, einen Automaten in der gleichen Straße zu knacken.

Ein oder mehrere Unbekannte sind in der Nacht auf Dienstag in Schnerzhofen in eine Metzgerei in der Karwendelstraße eingebrochen. Laut Polizei hebelten sie ein Fenster auf und gelangten so in den Verkaufsraum, wo sie aus einer Kasse einen dreistelligen Bargeldbetrag stahlen. Vermutlich der oder die gleichen Täter versuchten gegen 4 Uhr, einen Verkaufsautomaten am andern Ende der Karwendelstraße aufzubrechen. Das misslang zwar, durch die Hebelversuche entstand am Gehäuse des Automaten jedoch ein Schaden von rund 500 Euro. Zeugen werden geben, sich unter der Telefonnummer 08247/96800 bei der Polizei zu melden. (mz)