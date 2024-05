Bauschaum in Auspuff eines Autos gespritzt

Vandalen beschädigen in Siebnach ein Auto. Die Polizei ermittelt.

In Siebnach hat jemand Bauschaum in den Auspuff eines Autos gespritzt. Der Vorfall ereignete sich laut Polizei zwischen Dienstagabend und Donnerstagvormittag. Das Auto war direkt am Maibaum abgestellt. Die Polizei geht von einer strafrechtlich relevanten Tat in der Freinacht aus. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bad Wörishofen unter der Telefonnummer 08247/96800 zu melden. (mz)