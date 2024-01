Ski-Cross

Bad Wörishoferin erobert die Ski-Cross-Pisten

Plus Noch ist Johanna Holzmann nicht so bekannt wie ihr Bruder Sebastian. Doch wie er fährt sie im Ski-Weltcup um Punkte. Allerdings auf einer anderen Piste.

Von Helmut Bader

Wer zuletzt im Fernsehen den Wintersport aufmerksam verfolgt hat, dem begegnete in der Disziplin Ski Cross der Name von Johanna Holzmann. Insidern dürfte dabei zunächst der Name in Zusammenhang mit Slalomläufer Sebastian Holzmann in den Sinn gekommen sein. Tatsächlich ist Johanna dessen Schwester, die ebenfalls in der Weltelite der Skisportler mitfährt.

Im Skizirkus sind Familienbande ja auch nichts Ungewöhnliches, wenn man an die Neureuthers oder früher im Allgäu an die Epple-Schwestern denkt. Ungewöhnlich dagegen ist der Weg von Johanna Holzmann, deren Wurzeln durch ihre Großeltern Hans und Hilde Holzmann in Bad Wörishofen liegen, wohin sie gerne auch immer wieder einmal zurückkehrt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

