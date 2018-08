vor 38 Min.

Bekannter Sieger in Egelhofen Lokalsport

Stötten am Auerberg gewinnt erneut Stockschützenturnier

Zum dritten Mal trafen sich sieben Moarschaften zum Maria-Himmelfahrtsturnier der Stockschützen in Egelhofen. Der Spaß und die Geselligkeit stehen hier mit dem sportlichen Ehrgeiz auf einer Stufe.

Der TSV Stötten am Auerberg konnte sich wie in den beiden vorherigen Turnieren von Beginn an an die Spitze der Tabelle setzen. Erst im fünften Durchgang gegen die Stockkegler aus Lengenwang wurde es einmal eng für die Titelverteidiger. So war aber bereits vor dem letzten Durchgang klar, dass die Ostallgäuer auch die dritte Ausgabe dieses Turniers für sich entscheiden konnten. Auf dem zweiten Platz landete der TSV Ettringen, der im letzten Spiel des Turniers den Stöttener noch die einzige Niederlage beibringen konnte. Dahinter kam mit 6:6 Punkten der TSV Kammlach, die sich punktgleich aber mit der besseren Stockquote den Platz vor den Stockkegler aus Lengenwang und dem TSV Pfaffenhausen sicherten. Der SV Oberrieden kam etwas überraschend nur auf Platz sechs. Schlusslicht bildete der TSV Markt Wald. Der Gastgeber, SV Egelhofen, nahm aufgrund zahlreicher Zusagen zum Turnier in diesem Jahr selbst nicht teil. (mz)

