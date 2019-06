vor 20 Min.

Bunte Vögel am blauen Himmel über Haselbach

Historische Militärflugzeuge, schnelle Jets und ein Dinosaurier ziehen am "Tag des Modellflugs" über Haselbach ihre Kreise.

Von Ulla Gutmann

Seit November 2018 ist Andreas Kürten neuer Vorsitzender der LSG Haselbach, jenes Vereins, der sich dem Modellflug verschrieben hat. Nicht einmal ein halbes Jahr nach seiner Wahl durfte Kürten nun am Wochenende „seinen“ Verein einer breiten Öffentlichkeit vorstellen.

Anlass war die bundesweite Aktion „Tag des Modellflugs“ auf Initiative des Deutschen Modellflieger-Verbands. Auch die Mitglieder der LSG Haselbach nahmen daran teil und wollten an zwei Tagen Freunden, Bekannten und allen Interessierten die Faszination ihrer vielseitigen Freizeitbeschäftigung näher bringen. Beim Pilotentreffen auf dem Haselbacher Modellflugplatz konnte jeder mitmachen, der sich für den Modellflug interessiert, ihn bereits ausübt oder vielleicht auch selbst erst noch besser kennenlernen möchte.

Auch ein Airrace ist in Haselbach geboten

Andreas Kürten freute sich, dass viele Modellflugpiloten ihre Flieger durch die Luft gleiten, flitzen oder mit Hochgeschwindigkeit schießen ließen, je nach Flugzeugtyp. So traten auch vier Piloten gegeneinander an, zum sogenannten „Airrace“ (Luftrennen), wobei innerhalb einer festgelegten Zeit im Dreieckskurs möglichst viele Runden geflogen werden müssen, angelehnt an die Reno Air Races in Reno/USA.

Bei Haselbach wurde das Rennen aber nicht wirklich ernsthaft, sondern mehr spaßeshalber durchgeführt. Immer wieder fanden sich auch Radler auf dem Feldweg am Ende der Flugbahn ein, die neugierig zuschauten, sich dabei aber auf gefährlichem Terrain befanden, da sich die Flieger über die Flugbahn hinaus mit teils hohen Geschwindigkeiten bewegen. Außerdem waren immer wieder Gruppen von Störchen und Milane über dem Flugplatz in der Luft, die den Piloten zeigten, wo die Thermik besonders gut ist. Die Piloten mussten immer konzentriert aufpassen und trotzdem stürzte einer der kleinen Flieger ab, als er zur Landung ansetzte und ins Trudeln geriet und zuletzt mit einem Flügel in der Wiese stecken blieb.

Modellflugtag in Haselbach: Der Flugdinosaurier in Aktion Video: Ulla Gutmann

Unterschiedlichste Modellflieger waren zu bestaunen, wie Organisator Achim Hackenberg erzählte. Darunter sogar am ersten Tag eine Maschine mit über sieben Metern Flügelspannweite. Viele Modelle waren Flugzeugtypen nachempfunden, wie sie auch früher im Krieg eingesetzt wurden. Und ein ganz besonderes Exemplar hatte Tobias Wörner dabei. Sein fliegender Dinosaurier „Pteranodor“ mit Elektromotorantrieb sah aus wie ein lustiger grüner Drachen und flog wie ein unbeholfenes Entlein, was allgemeine Heiterkeit hervorrief. Zu fliegen ist er aber gar nicht so einfach und für das Landen sucht man sich am besten eine weiche Stelle im Heu, denn der kleine Dino kann nur Bruchlandung.

Die besten Plätze waren im Liegestuhl

Historischen Modellen nachempfundene Flieger gab es genauso zu bestaunen, wie Flitzer, die über 200 km/h schnell werden oder knallbunte Dreiecke, die geschickt durch die Luft manövriert wurden. Bei herrlichem Sommerwetter konnten die Besucher genüsslich vom Liegestuhl aus zuschauen oder selbst ein Modell durch die Lüfte steuern. Ein angenehmes Miteinander, viel Begeisterung für das Fliegen und den Modellbau und das im Freien, in der Natur – der Tag des Modellflugs war in Haselbach ein echter Erfolg.

