Der ESV Kaufbeuren ist auf der Überholspur

Der ESV Kaufbeuren scheint rechtzeitig zum spannenden Saisonendspurt richtig in Schwung zu kommen. Sechs der vergangenen sieben Spiele wurden gewonnen, darunter zuletzt die Partie gegen den Spitzenreiter aus Kassel und nun das Derby in Ravensburg. Damit verbesserte sich der ESVK in der Tabelle auf den sechsten Platz.

Von Tobias Giegerich

Über weite Strecken hatte der ESV Kaufbeuren das Derby in Ravensburg im Griff. Der 5:3 (3:1, 0:0, 2:2)-Sieg bei den Towerstars ging somit völlig in Ordnung und hatte einen positiven Nebeneffekt: Durch den Auswärtserfolg überholte der ESVK die Towerstars und steht nun in der DEL2-Tabelle auf Platz sechs.

Dementsprechend zufrieden fuhren Mannschaft und Verantwortliche am Montagabend nach Hause. „Bis auf ein paar Szenen haben wir gut gespielt und kaum etwas zugelassen“, sagte ESVK-Geschäftsführer Michael Kreitl, der in seiner Analyse aber auch den flotten Beginn der Towerstars sah. „In den ersten fünf Minuten war Ravensburg gut, im Schlussdrittel sind sie auch noch einmal aufgekommen“; meinte Kreitl.

In Ravensburg drehte sich zuletzt vieles um die Leistungsschwankungen der Stürmer. Top-Scorer Robbia Czarnik, der zur 1:0-Führung gegen die Joker traf, war zuvor in sechs Spielen in Folge ohne Treffer geblieben. Außerdem vermissen die Oberschwaben den verletzten Andreas Driendl, der aber zu Beginn der Play-offs Mitte Apríl wieder auf dem Eis stehen soll.

Der ESV Kaufbeuren dreht den frühen Rückstand noch im ersten Drittel

Die anfängliche Druckphase der Gastgeber überstanden die Joker und drehten die Partie noch bis zur ersten Drittelpause durch die Tore von Florian Thomas, Daniel Oppolzer und Sami Blomqvist zum 3:1. „Wir hätten dann im zweiten Drittel weitaus höher führen müssen“, sagte Kreitl. „Da waren wir sehr dominant, überlegen und hatten tolle Chancen. Und wie es dann so ist – wenn man diese vergibt, wird es am Schluss noch mal knapp.“

Tatsächlich kamen die Towerstars noch heran, aber der ESV Kaufbeuren, bei dem wie schon beim Sieg gegen Kassel Jan Dalgic statt Benedikt Hötzinger im Tor stand, hielt dagegen und machte durch die Treffer von Florin Ketterer und Branden Gracel alles klar. „Letztlich haben die Jungs das richtig gut heruntergespielt, vor allem dem 4:2 von Florin ging ein richtig schöner Spielzug voraus“, meinte Kreitl.

Kurioser Zusammenprall kurz vor Schluss

Einen Schreckmoment gab es kurz vor Schluss, als Julian Eichinger neben dem ESVK-Tor mit dem Schiedsrichter zusammenprallte und sich an der Hand verletzte. „Ich hoffe, dass es bei Julian nicht so schlimm ist. Es war eine komische, unglückliche Kollision mit dem Schiedsrichter neben dem Tor“, sagte Kreitl. „Ich weiß zwar nicht, was der Schiedsrichter da macht – aber bei Julian scheint es nicht so schlimm zu sein.“ Eine Diagnose sei aber erst nach genaueren Untersuchungen zu erwarten.

Julian Eichinger kollidierte mit dem Schiedsrichter. Bild: Florian Wolf

Durch den Erfolg gegen Tabellenführer Kassel am vergangenen Samstag und den Auswärtssieg in Ravensburg haben die Joker jedenfalls zwei dicke Ausrufezeichen gesetzt. Der ESVK als Mannschaft der Stunde? „Wir haben von den letzten sieben Spielen nur eines verloren, deswegen könnte man zu diesem Schluss kommen“, sagte Kreitl. „Es läuft genau so, wie wir uns das vorstellen. Fast alle Spieler sind momentan an Bord und dann sieht man, welches Potenzial in der Mannschaft steckt.“

Nun geht es im Zwei-Tages-Rhythmus weiter

Aber der ESVK-Geschäftsführer kennt das Geschäft und gibt deshalb auch sofort pflichtbewusst den Mahner. „Sobald wir aber lockerlassen, wird es wieder eng. Die Liga ist zu gut, man darf nicht nachlassen“, sagte Kreitl. „Wir wollen nicht, dass sich das Blatt in dieser guten Phase wieder wendet.“ Am Dienstag hatten die Joker-Spieler frei, am Mittwoch beginnt die Vorbereitung auf das nächste Heimspiel gegen die Heilbronner Falken am Freitag (19.30 Uhr). Danach geht es wieder im knackigen Zwei-Tages-Rhythmus weiter – nach Heilbronn stehen drei Auswärtsspiele an.

