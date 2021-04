vor 32 Min.

ESV Kaufbeuren sorgt mit Sieg für Stimmung auf dem Sofa

Plus Wie eingefleischte ESVK-Fans die Play-offs im heimischen Wohnzimmer verfolgen, erlebt unser Autor in Pforzen. Am Donnerstag könnte es noch lauter werden.

Von Manuel Weis

Absolut irre. Zwei Worte, die einen unglaublichen Eishockey-Abend in Pforzen ziemlich gut beschreiben. Absolut irre sei es gewesen, was es am Fernseher zu sehen gab, sagte Andreas Heinle. Der ESV Kaufbeuren ging in der Play-off-Viertelfinalserie gegen Freiburg durch einen 5:2-Sieg mit 2:1 in Führung, kann am Donnerstagabend im Heimspiel gegen die Wölfe den Halbfinaleinzug fix machen.

Themen folgen