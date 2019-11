vor 26 Min.

Erstmals ganz oben

Weiß auf Blau war am Ende das überraschend klare Spielergebnis auf der Anzeigetafel im Memminger Eisstadion zu sehen.

Memminger Indians bezwingen den Topfavoriten und führen nun die Oberliga an

Von Manfred Jörg

Der ECDC Memmingen steht an der Spitze der Oberliga-Tabelle. Gegen den bisherigen Spitzenreiter und Topfavoriten Deggendorfer SC gewann die Mannschaft von Trainer Sergej Waßmiller nach einer Gala-Vorstellung mit 4:0 (0:0, 2:0, 2:0).

„Wir hatten uns einiges vorgenommen und uns gut vorbereitet“, sagte Memmingens Trainer bei der Pressekonferenz nach dem Spiel. Waßmiller war aber froh, „dass es nach dem ersten Drittel noch 0:0 stand“. Die 1688 Zuschauer am Hühnerberg hatten bis dahin eine Partie gesehen, der zwar noch das Salz in der Suppe, nämlich Tore, fehlte, in der der Deggendorfer SC aber noch eine Chance hatte.

Das änderte sich schlagartig im zweiten Durchgang, als der ECDC Fahrt aufnahm. Deggendorfs kanadischer Trainer Dave Allison, der über NHL-Erfahrung verfügt, zeigte Galgenhumor: „Wir haben im zweiten Drittel den Puck gar nicht berührt.“ Und fügte dann ganz ernst hinzu: „Die Memminger haben große Leidenschaft gezeigt und waren gut organisiert. Sie haben verdient gewonnen.“

Das ging Sergej Waßmiller, der seine Truppe optimal eingestellt hatte, runter wie Öl. Sichtlich stolz stand er neben Allison und sagte bescheiden: „Alle haben gerackert und gekämpft.“

Zwei Beispiele dafür: In der 31. Minute fuhr Milan Pfalzer vom ECDC einen wuchtigen, aber fairen und regelkonformen Open-Ice-Check gegen DSC-Crack Andreas Gawlik, der so hart war, dass der Deggendorfer Routinier verletzt das Eis verlassen musste.

Ebenfalls wie ein Pferd ackerte Marvin Schmid, der sich seit Wochen Bestnoten verdient und an diesem Abend völlig zu recht zum „Spieler des Abends“ gewählt wurde. Genau genommen hätte die Jury aber eine „Mannschaft des Abends“ wählen müssen: die Indians.

