vor 24 Min.

Memminger Indians schnuppern an der DEL2

Beim ECDC Memmingen sorgt ein möglicher Aufstieg in die Zweite Liga für Gesprächsstoff. Was das für den Verein und die Eishockeyregion bedeuten könnte.

Von Manfred Jörg und Axel Schmidt

Nachdem der ECDC Memmingen in der Eishockey-Oberliga weiter von Erfolg zu Erfolg rennt und die Meisterrunde mittlerweile mit zehn Punkten Vorsprung anführt, sorgt ein Thema für Gesprächsstoff unter den Fans: die Teilnahme an der DEL2. Der souveräne Spitzenreiter der Oberliga Süd hat ein erstes Gespräch mit René Rudorisch aus Neuss, dem Geschäftsführer der Eishockeyspielbetriebsgesellschaft (ESBG), geführt. Diese ist zuständig für den Spielbetrieb in der DEL2.

In Anbetracht des derzeitigen sportlichen Erfolgs „wollten wir uns einfach mal informieren“, betont Sportlicher Leiter Sven Müller. Rudorisch habe von sich aus ein Gespräch angeboten und sei extra nach Memmingen gekommen. Der Obmann des ECDC Memmingen räumt ein: „Vor der Saison war das alles noch absolut kein Thema für uns. Aber jetzt ist es eins. Wir sind nun verpflichtet, uns Gedanken zu machen.“ Den Indians-Verantwortlichen ist bewusst, dass es noch ein weiter Weg wäre bis in die zweithöchste deutsche Spielklasse. Nicht zuletzt müssten sie sich erst sportlich qualifizieren – jedoch: „Es ist nicht gänzlich ausgeschlossen“, macht Müller deutlich. „Aber es müsste schon viel zusammenpassen, bevor wir eine derartige Entscheidung treffen würden.“

In Memmingen soll es nur nachhaltiges Eishockey geben

Eins stehe fest, da ist sich Müller mit ECDC-Boss Helge Pramschüfer einig: Mit ihnen werde es in Memmingen nur nachhaltiges Eishockey ohne Abenteuer geben. Zwei Pleiten sind in der Maustadt Warnung genug. Pramschüfer, der den Verein seit der Gründung im Jahr 1992 führt, unterstreicht: Die feste finanzielle Basis für das Wagnis DEL2 fehle derzeit noch, obwohl sich im Sponsoring viel tue. Doch der eigene Saisonetat nähere sich langsam dem niedrigsten in der DEL2, der bei rund 1,6 Millionen liege. Pramschüfer betont: „Wir würden definitiv kein finanzielles Risiko eingehen.“ Aber eine Bürgschaft in Höhe von 25.000 Euro wollen die Indians auf jeden Fall bis zum 15. Februar hinterlegen. Das ist der erste Schritt, den die ESBG von denjenigen fordert, die ihre Fühler in Richtung DEL2 ausstrecken.

Und was sagt die ESBG? Wäre der ECDC Memmingen reif für den Aufstieg in die zweithöchste Liga? „Diese Frage kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt weder verlässlich in die eine noch in die andere Richtung beantworten. Zunächst müsste ja ohnehin die sportliche Qualifikation erfolgen“, sagt Rudorisch. Grundlegend habe der Standort Memmingen „ein gewisses Potenzial, auch DEL2 zu spielen“. Vor allem im Bereich der Fans und Zuschauer zu den Heimspielen erfahre der Verein eine tolle Unterstützung. „Die Arena ist mit ein paar Abstrichen, die man gegebenenfalls ausgleichen kann, für die DEL2 ebenfalls tauglich“, so Rudorisch.

Lizenzprüfung wird im Fall des Falles notwendig

Noch keine Aussage könne er derzeit zu den finanziellen Gegebenheiten des Klubs machen. „Sicher haben wir ein paar Kennzahlen ausgetauscht, jedoch kann hier erst eine durchzführende tatsächliche Lizenzprüfung eine Aussage liefern“, betonte der ESBG-Geschäftsführer. Eines sei aber im Gespräch mit den ECDC-Verantwortlichen bereits deutlich geworden, so Rudorisch: „Sollte man sich für einen Weg in die DEL2 qualifizieren und sich dazu entschließen, diesen zu gehen, wird dies gesichert nur mit einer erweiterten Unterstützung der Partner und Sponsoren des Standortes funktionieren.“

In den Eishockey-Standorten Türkheim (Bezirksliga) und Bad Wörishofen (Landesliga) wird das Ganze wohlwollend zur Kenntnis genommen. „Das wäre eine Bombe, wenn wir noch einen zweiten Verein in der DEL2 hätten“, sagt etwa Franz Döring. Der Sportliche Leiter des ESV Türkheim keine direkten Nachteile für seinen Klub. Das das höhere Maß an Trainings- und damit Eiszeiten könnte jedoch den Türkheimer Ligakonkurrenten HC Maustadt zu schaffen machen, ebenso wie den Indians-Frauen, glaubt Döring: „Für den HCM wird es dann nicht leichter.“ Schon jetzt kämpft der Bezirksligist um jede freie Minute auf dem Eis.

Auch in Bad Wörishofen macht man sich keine Sorgen, dass durch den möglichen Aufstieg Sponsoren oder gar Spieler nach Memmingen abwandern. „Das ist eine ganz andere Liga“, sagt Thomas Paul. Der Sportliche Leiter des EVW sieht eher einen Vorteil: „Für die Memminger Nachwuchsspieler dürfte es dann noch schwerer werden, in die erste Mannschaft zu kommen. Das könnte ein Vorteil für uns sein.“ Den Memmingern wünscht er viel Glück, denn: „Das ist ein großer Schritt, nicht nur finanziell.“

