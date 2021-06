Eggers Traum von Olympia ist geplatzt

Plus Trotz ansteigender Formkurve wird Mountainbike-Profi Georg Egger nicht für den Olympia-Kader nominiert. Wie der Obergessertshausener reagiert.

Nun ist die Entscheidung gefallen. Der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) hat beim Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) Max Brandl und Manuel Fumic als deutsche Starter für das Olympische Rennen in Tokio vorgeschlagen. Die offizielle Nominierung durch den DOSB erfolgt am 29. Juni und gilt als Formsache. Traurig ist das für Georg Egger aus Obergessertshausen, der die Norm ebenfalls erfüllt hatte.