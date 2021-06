Drei neue Schwarzgurte für die SG Krumbach

Drei Sportler der SG Krumbach legen die Dan-Prüfung erfolgreich ab. Für einen von ihnen war das besonders wichtig.

Sieben Monate befanden sich die meisten Taekwondo-Sportler der SG Krumbach zuletzt im Lockdown. Ausnahmen gab es nur für Athleten des Bayerischen Kaders. Ein Trio der SG Krumbach hatte diesen Status und durfte so, neben dem Online-Training, auch das Präsenztraining besuchen.

Die Früchte dieses Trainings konnten Luka Gace, Tim Lehrl und Marie Stenzel nun ernten. Denn unmittelbar nach der Wiederaufnahme des Sportbetriebs bei der SG Krumbach traten sie zu ihrer Dan-Prüfung unter Reinhold Gruber (9. Dan Taekwondo, 7. Dan Allkampf) an.

Seit Dezember warten die Prüflinge auf einen Termin

Diese Prüfung zur Erreichung des Schwarzgurtes war ursprünglich auf Dezember 2020 angesetzt, musste dann aber stets verschoben werden. „Vom Verband wurde zwar angeboten, dass man diese Prüfung online ablegen kann. Das kam für uns aber nicht infrage“, sagt Sandra-Stenzel Gruber, Trainerin bei der SG Krumbach. So traten die drei Sportler in den Fächern Form, Ilbo-Taeryon (Einschrittkampf), Selbstverteidigung, Wettkampf und (ab 15 Jahre) Bruchtest an. Alle drei überzeugten dabei mit sehr guten Leistungen.

Die jüngste unter ihnen, die elfjährige Marie Stenzel, überzeugte bei ihrer Prüfung durch sicheres und souveränes Auftreten und durfte im Anschluss den 1. Poom (Schwarzgurt für unter 15-Jährige) entgegennehmen. Sehr zur Freude von Opa Reinhold Gruber (Vorsitzender SG Krumbach) und Mutter und Trainerin Sandra Stenzel-Gruber. Damit holte Marie Stenzel den 26. Taekwondo-Dangrad für die Familie Reinhold Gruber.

Alle drei Sportler trainieren im bayerischen Kader

Der ebenfalls elfjährige Tim Lehrl aus der Abteilung Memmingen absolvierte die Prüfung zum 1. Poom ebenfalls mit einer starken Leistung. Seit Jahren ist er schon bei nationalen und internationalen Poomsae-Turnieren an der Spitze dabei. In Bayern ist Tim Lehrl gar die Nummer eins. Zusammen mit Marie Stenzel läuft er im Paarlauf. Beide sind im Perspektivkader der Bayerischen Taekwondo Union.

Der dritte Prüfling, Luka Gace, kommt aus der Abteilung Ratzenried/Memmingen. Der 17-Jährige überzeugte in allen Fächern und schloss die Prüfung mit einem hervorragenden Bruchtest ab. Gace ist mit seinen Teampartnern ebenfalls im Teamlauf international und national auf Turnieren unterwegs und auch Mitglied des C-Jugendkaders der BTU. Vor diesem Hintergrund war der schwarze Gürtel für ihn sehr wichtig, damit er an internationalen Turnieren in der Schwarzgurtklasse starten kann. (axe)