Bad Wörishofer Bogenschützen zielen ausgezeichnet

Sieben Bogenschützen der Kgl. priv. FSG Bad Wörishofen nehmen an der Bezirksmeisterschaft in Füssen teil. Mit leeren Händen kehrt keiner von ihnen nach Hause zurück.

Traditionell richten die schwäbischen Bogenschützen ihre Bezirksmeisterschaft in der Halle Ende des Jahres aus. In Füssen kämpften rund 230 Bogenschützinnen und -schützen von den Schülern bis zur Seniorenklasse mit dem Recurve-, Compound-, und Blankbogen um den Hallentitel 2023.

In der Halle wird auf eine Entfernung von 18 Metern geschossen, je nach Klasse und Bogenart auf verschieden große Auflagen. Vom Schützengau Türkheim haben sich acht Bogenschützinnen und -schützen aus Bad Wörishofen für die Meisterschaft qualifiziert. Aus gesundheitlichen Gründen musste jedoch ein Schütze passen.

Sieben Teilnehmer - sieben Medaillen

In der Schülerklasse C sicherte sich Christoph Rosenberg mit dem Recurvebogen den Meistertitel. In der Mastersklasse der Frauen freute sich Angelika Filser mit dem Recurvebogen über den dritten Platz.

Ähnlich erfolgreich ging es für die Compoundschützen weiter: Lorenz Trommer wurde in der Schülerklasse B Schwäbischer Meister. Keine Überraschung war der Titelgewinn des Nationalkaderschützen Moritz Kurz in der Juniorenklasse. Er erzielte 581 Ringe – und wies damit die beste Ringzahl des ersten Tages auf.

Dieses Ergebnis wurde dann am zweiten Tag getoppt – von Kurz’ Mannschaftskollegin Sabine Sauter. Sie gewann in der Damenklasse mit 586 Ringen und übertraf als Einzige das Ergebnis von Moritz Kurz. Zur gleichen Zeit konnte sich auch ihre Mutter Sigrid Sauter in der Mastersklasse der Frauen den zweiten Platz – ringgleich mit nur einem Zehner weniger hinter Nicole Kellermann – sichern. Bei den Herren holte sich Georg Schütz den Meistertitel.

Sie waren bei den Erwachsenen erfolgreich (von links): Angelika Filser, Sabine Sauter, Sigrid Sauter und Georg Schütz. Foto: Herbert Geigenberger

Schließlich durfte sich das Team der FSG Bad Wörishofen auch über den Sieg im Mannschaftswettbewerb freuen. Sabine Sauter, Georg Schütz und Sigrid Sauter gewannen auch hier den Bezirkstitel. Die Bilanz der Bad Wörishofer Schützen las sich beeindruckend: Fünf Meistertitel, ein Vizemeistertitel und ein dritter Platz waren die Ausbeute der sieben Teilnehmer. (mz)

Die Ergebnisse im Überblick:

Recurvebogen Schüler C 1. Christoph Rosenberg (Bad Wörishofen) 391 Ringe Masters Frauen 3. Angelika Filser (Bad Wörishofen) 446 Ringe

Compoundbogen Schüler B 1. Lorenz Trommer (Bad Wörishofen) 538 Ringe Junioren 1. Moritz Kurz (Bad Wörishofen) 581 Ringe Damen 1. Sabine Sauter (Bad Wörishofen) 586 Ringe Master Frauen 2. Sigrid Sauter (Bad Wörishofen) 558 Ringe Herren 1. Georg Schütz (Bad Wörishofen) 574 Ringe

Mannschaft Compound 1. Bad Wörishofen (1718 Ringe)