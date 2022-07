BLSV-Kreis freut sich über neue Übungsleiter

Nach der Ausbildung in Memmingen hat die Bayerische Sportjugend 30 neue Übungsleiterinnen und Übungsleiter.

Es ist 8.30 Uhr in den Turnhallen der Lindenschule in Memmingen. Florian aus Straubing ist seit 5 Uhr mit dem Zug unterwegs gewesen, um den Beginn nicht zu verpassen. Wenig später treffen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus Penzberg, Kempten, Fürstenfeldbruck und Dietmannsried ein. Dazu natürlich die Sportlerinnen und Sportler aus dem Unterallgäu und Memmingen.

Insgesamt 30, überwiegend noch sehr junge Aktive. Und alle haben das gleiche Ziel: die Übungsleiter-Ausbildung der Bayerischen Sportjugend (BSJ) in Memmingen. Diese wird von den Kreisjugendleitern Josy Schiebel und Alex Heintze im Auftrag der BSJ Schwaben organisiert. Sie wird an drei Wochenenden, jeweils von Freitag bis Samstag, durchgezogen.

Die Teilnehmer mussten 125 Ausbildungsstunden absolvieren

Insgesamt sind 125 Ausbildungsstunden zu absolvieren, um die begehrte Lizenz entgegennehmen zu können, die dann vom Freistaat Bayern bei der Sportförderung bezuschusst wird. Bis zum erfolgreichen Abschluss ist aber eine Menge an Einsatzwillen, Engagement und Gruppen-Zusammengehörigkeit gefordert. Es wird dabei auch kräftig geschwitzt. Denn nur mit gegenseitiger Hilfe in den Praxisteilen lassen sich alle Bausteine für einen erfolgreichen Abschluss zusammenfügen.

Mit einer breiten Palette an Sportarten werden alle konfrontiert und müssen sich dabei beweisen. Für viele sind es ganz neue Erfahrungen. Sie haben bislang nur ihre eigenen bevorzugten Sportelemente gekannt, zum Beispiel Fuß-, Hand-, Basket- und Volleyball. Dazu Tischtennis, Badminton, Turnen, Leichtathletik, neue Fitnesstrends, Tanzen und Schwimmen, um nur eine Auswahl aufzuzählen. Dazu viele Spiele, die in den Gruppenstunden bei der Vereinsarbeit stets willkommen sind, eine Menge Spaß bereiten und die Übungsstunde auflockern.

Die neuen Übungsleiter fühlen sich bestens vorbereitet

So lobt beispielsweise Lisa, die sehr gerne mit Kindern arbeitet, „das abwechslungsreiche Programm, die tolle Organisation vor Ort und die super Betreuung“. Für Wilhelm, der mit viel Leidenschaft in Mindelheim mit einer Gruppe geistig behinderten Kindern und Jugendlichen arbeitet, waren insbesondere die Schwimmelemente und die turnerischen Übungen wichtig.

Alle 17 eingesetzten Referenten haben nach seiner Meinung überzeugt, „den Lehrstoff in Theorie und Praxis sehr gut vermittelt“. Am Prüfungstag präsentieren sich die Absolventen dann in prächtiger Laune und präsentieren das Erlernte – nach Meinung des Prüfungsteams – hervorragend auf den Turnhallenboden. Auch Rosi, die alle Theoriefragen auswerten muss, kommt mächtig ins Schwitzen, ist aber angetan, dass alle die strengen Vorgaben mit Bravour erfüllen.

Und so kann am Ende Bezirksjugendleiterin Claudia Linke zusammen mit Josy Schiebel und Alex Heintze die begehrte Lizenz an alle 30 Teilnehmerinnen und Teilnehmer überreichen. (mz)