Buchloe/Bad Wörishofen

15:15 Uhr

Eishockey: Bissige Wölfe gegen harmlose Piraten

Gleich neun Mal hatte das Team des EV Bad Wörishofen beim Derby in Buchloe Grund zum Jubeln: Die Wölfe waren über weite Strecken der Partie das überlegene Team.

Plus Im Nachbarschaftsderby gegen den ESV Buchloe zeigen die Wörishofer Wölfe eine starke Leistung.

Die Mannschaft von Trainer Dominic Weis zeigte schon vom Eröffnungsbully weg, dass sie beim Spiel in Buchloe gegen die gastgebenenden Piraten wieder zurück in die Erfolgsspur möchte, nachdem das Team im vergangenen Heimspiel gegen Schongau Punkte gelassen hatte. In der 4. Spielminute gab es Grund zum Jubeln auf der Wörishofer Bank, denn Alexander Schönberger konnte nach einem tollen Sololauf den Puck im Buchloer Tor versenken.

