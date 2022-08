Der SC Unterrieden erhält ein besonderes Geburtstagsgeschenk

Vereine, die 100 Jahre alt sind, können sich um die Sportplakette des Bundespräsidenten bewerben. Das hat der SC Unterrieden getan - und wird nun ausgezeichnet.

Der SC Unterrieden, der wegen der Corona-Pandemie in diesem Jahr seinen 100 + 1. Geburtstag feierte, bekam – ebenfalls mit einer einjährigen Verspätung – ein weiteres Geburtstagsgeschenk von hohem ideellen Wert. Dazu fuhr eine Delegation des Vereins nach Dachau ins dortige Schloss.

Dort nämlich verlieh Bayerns Innenminister Joachim Herrmann die Sportplakette des Bundespräsidenten an 13 Schützen- und Sportvereine aus Bayern. Die Sportplakette ist die höchste staatliche Auszeichnung für Turn-, Sport- und Schützenvereine in der Bundesrepublik Deutschland, die nur auf besonderen Antrag aus Anlass des 100-jährigen Bestehens eines Verbandes oder Vereins vergeben wird.

Eine vierköpfige Delegation aus Unterrieden fährt zur Verleihung

Vertreten wurde der SC Unterrieden in Dachau vom Vorsitzenden Karl Beck, Kassier Stefan Wilhelm, Gymnastik-Abteilungsleiterin Petra Nägele sowie Andrea Beck. Neben dem SCU war aus dem Unterallgäu auch der Schützenverein Edelweiß Schlegelsberg unter den ausgezeichneten Vereinen.

Ebenfalls in Dachau vor Ort waren der stellvertretende Landrat des Unterallgäus, Stephan Winter, und der Vizepräsident des Bayerischen Landes-Sportverbands, Bernd Kränzle. In seiner Festrede ging Innenminister Joachim Herrmann auf die große Bedeutung der Vereine in Bayern und der Gesellschaft ein und beglückwünschte die Verantwortlichen, Mitglieder und Sportler der ausgezeichneten Vereine im Namen der bayerischen Staatsregierung für deren großes Engagement.

Moderiert wurde die Veranstaltung durch Roman Roell, bekannt vom Bayrischen Rundfunk, und umrahmt vom Kammermusiktrio des Polizeiorchesters Bayern. Anschließend wurden für besondere Verdienste die Ehrenmedaillen an einige Sportfunktionäre aus Bayern verliehen. Nach dem offiziellen Teil wurden alle Anwesenden zu einem Empfang vom Staatsminister auf der Terrasse das Schlosses zu Dachau eingeladen.

Neben der Sportplakette und der dazugehörigen Urkunde erhielt der SC Unterrieden außerdem je ein Gratulationsschreiben von Landrat Alex Eder und dem sportpolitischen Sprecher im Landtag, Harald Güller. (mz)