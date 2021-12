Eishockey

vor 33 Min.

Beim ESV Kaufbeuren machen die jungen Spieler Spaß

Plus Zwar ist die Bilanz des ESV Kaufbeuren am Wochenende durchwachsen. Allerdings werden gleich zwei ESVK-Talente für die U20-WM nominiert.

Von Markus Frobenius

Eishockey-Zweitligist ESV Kaufbeuren bewies mal wieder Comebackqualitäten: In Heilbronn lagen die Joker schnell 0:2 zurück, aber sorgten dann wieder für den Ausgleich. Aber wie zuletzt öfter reichte das nicht: Kaufbeuren verlor die Partie in der DEL2 am Sonntag 2:5. Immerhin hatten einige junge Spieler des ESVK am Wochenende Erfolgserlebnisse: Der 16-jährige Paul Mayer gab am Freitag beim 2:0-Sieg gegen Freiburg sein Debüt und der 19-jährige Markus Schweiger schoss dabei sein viertes Tor. Am Sonntag assistierte der ebenfalls 19-jährige Yannik Burghart wiederum beim 1:2. Das tröstete zwar nicht in der Niederlage, wohl aber die Nachricht, dass Schweiger und Burghart zur U20-WM nach Kanada fahren dürfen.

