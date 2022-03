Eishockey

vor 35 Min.

Das frühe Saison-Aus wirft beim ESV Kaufbeuren einige Fragen auf

Für den ESV Kaufbeuren (hier ein Bild aus dem Heimspiel gegen Freiburg) ist die Saison nach der zweiten Niederlage in den Pre-Play-offs gegen Freiburg zu Ende. Jetzt geht es an die Aufarbeitung.

Plus Für den ESV Kaufbeuren ist die Saison nach der 2:3-Pleite in Freiburg zu Ende. Was sind die Gründe und was bringt die Zukunft?

Von Manuel Weis

Mit dem Aus des ESV Kaufbeuren in den Pre-Play-offs der DEL2 sind zahlreiche sportliche Fragen der Saison 21/22 geklärt worden. Und neue entstanden. Sowohl am Mittwoch als auch am Freitag unterlagen die Buron Joker in den erwartet engen Duellen den Wölfen aus Freiburg mit 2:3 – im zweiten Match fiel das Siegtor der Breisgauer erst nach 75 Minuten, also in der Verlängerung.

