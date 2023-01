Eishockey

16:20 Uhr

Das perfekte Wochenende für die Türkheimer Celtics

Plus Der ESV Türkheim lässt in der Eishockey-Bezirksliga dem Derbysieg in Bad Wörishofen einen Heimsieg gegen Kempten folgen. Bei den Wörishofer Wölfen sieht die Gemütslage anders aus.

Der ESV Türkheim hat den zweiten Derbysieg „vergoldet“ und mit einem 7:4-Heimsieg gegen den ESC Kempten 1b das Sechs-Punkte-Wochenende in der Eishockey-Bezirksliga perfekt gemacht. Für den EV Bad Wörishofen endet das Wochenende dagegen bitter.

