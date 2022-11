Der ESV Türkheim erklimmt mit Derbysieg die Tabellenspitze

Der ESV Türkheim ist nach einem perfekten Wochenende Tabellenführer der Eishockey-Bezirksliga West. Doch es gibt auch einen Schreckmoment.

Es dürfte kaum etwas Schöneres geben, als mit einem Sieg gegen den Nachbarverein die Tabellenspitze zu erklimmen. Genau dies gelang dem ESV Türkheim beim Nachholspiel der Eishockey-Bezirksliga West in Buchloe. Gegen die 1b-Mannschaft des Bayernligisten feierten die Türkheimer den sechsten Sieg in Serie.

160 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen in der Buchloer Sparkassenarena ein Spiel auf hohem Niveau, das am Ende aber auch einen verletzten Spieler zur Folge hatte. Schon vor der Partie musste Verteidiger Bastian Hitzelberger passen: Ein geblockter Schuss aus dem Freitagsspiel gegen Maustadt machte einen Einsatz gegen Buchloe unmöglich. Für ihn ging Stürmer Jonas Müller in die Verteidigung.

Von Beginn an nehmen die Türkheimer das Spiel in die Hand

Die Türkheimer Celtics versuchten vom ersten Bully weg, das Spiel in die Hand zu nehmen. Doch es dauerte, ehe Samuel Wexel die Türkheimer mit seinem Führungstreffer erlöste. Dieser geriet kurz vor Drittelende noch einmal in Gefahr: Ein Wechselfehler bescherte den Celtics eine zweiminütige Unterzahl, die diese jedoch überstanden.

Nach der ersten Pause setzten die Celtics die Buchloer Hintermannschaft teilweise minutenlang unter Druck. Doch Torhüter Fabian Strobel konnte sich immer wieder sehenswert auszeichnen und hielt sein Team im Spiel. Dann folgte ein Schreckmoment, der das Stadion in minutenlange Stille versetzte. Türkheims Florian Zacher bekam einen Schuss an den Hals und blieb regungslos auf dem Eis liegen. Die Sanitäter konnten kurze Zeit später jedoch Entwarnung geben, mittlerweile befindet sich Zacher schon wieder auf dem Weg der Besserung. Ein Weiterspielen war für ihn dennoch nicht möglich. Doch Türkheim schüttelte sich und kam durch Markus Kerber zum 2:0 (38.).

Michael Bernthaler bleibt erstmals ohne Gegentor

In der zweiten Drittelpause mahnte Celtics-Coach Michael Fischer sein Team, sich nicht auf der Führung auszuruhen. Das beherzigten seine Spieler, und weil auch Torhüter Michael Bernthaler sämtliche Buchloer Angriffsversuche parierte, ging es letztlich nur noch um die Höhe des Auswärtssieges. Maximilian Döring (53.) und Andreas Pross (60.) mit einem Empty-Net-Goal sorgten dann für den 4:0-Endstand. Für Türkheims Goalie Michael Bernthaler bedeutete dies den ersten Shotout im Türkheimer Dress. Dass dieser gerade gegen seinen Ex-Verein gelang, freute ihn umso mehr.

„Großes Lob an die gesamte Mannschaft. Sie haben für ein Derby mit der notwendigen Härte und gleichzeitig angebrachter Disziplin gespielt. Es gab wenige Strafzeiten und das Spiel hat sich hauptsächlich im Buchloer Drittel abgespielt“, sagte Türkheims Sportlicher Leiter, Johannes Thalmann. Er lobte auch das gute Forechecking der Mannschaft, das die Buchloe vom eigenen Tor ferngehalten habe. „Die gesamte Mannschaft hat einen großen Beitrag dazu geleistet, dass wir einen Schotout feiern konnten.“ (mz)