Der "Hexer" im Tor des ESV Kaufbeuren hört auf

Es fällt nicht schwer, viele Superlativen zu bedienen, blickt man zurück auf die Ära von Stefan Vajs beim ESV Kaufbeuren. Der 33-Jährige beendet nun seine Karriere als Eishockey-Profi. Seit 2010 war der gebürtige Rheinländer die Nummer eins im ESVK-Tor, war somit auch der mit Abstand dienstälteste Spieler. Zu seinem Abschied vom Profisport sprach Vajs über …