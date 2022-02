Es sind unruhige Zeiten beim ESV Kaufbeuren

Plus Der ESV Kaufbeuren holt im Kampf um die Pre-Play-offs nur zwei Zähler aus zwei Sechs-Punkte-Spielen. Warum ESVK-Coach Tray Tuomie dennoch zufrieden ist.

Zwei schlechte Spiele hat der ESV Kaufbeuren am Wochenende hinter sich. Am Freitag wurden die nahezu hilflosen Joker von coronageplagten Lausitzer Füchsen dabei förmlich überrollt.