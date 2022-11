Perfektes Wochenende: Türkheimer Celtics machen große Beute

Plus Der ESV Türkheim feiert ein Sechs-Punkte-Wochenende in der Eishockey-Bezirksliga.Vor allem im Heimspiel gegen Ravensburg zeigt der ESVT seine Stärke.

Ein perfektes Wochenende liegt hinter dem Eishockey-Bezirksligisten ESV Türkheim. Zumindest, was die Punkteausbeute angeht. Denn mit dem Spiel in Kempten war Trainer Michael Fischer nicht ganz zufrieden.