Chelsea-Profi Melanie Leupolz will nach der Geburt ihres Kindes weiterspielen

Plus Fußball-Nationalspielerin Melanie Leupolz erwartet ein Kind – und drückt der DFB-Elf deshalb aus der Nachbarschaft die Daumen.

Nicht persönlich, aber mit dem Herzen dabei ist Melanie Leupolz, wenn die deutschen Fußballerinnen bei der Europameisterschaft in England am Mittwoch gegen Frankreich um den Einzug ins Finale kämpfen. Die Mittelfeldspielerin aus Wangen im Allgäu, die beim englischen Topklub FC Chelsea unter Vertrag steht, erwartet ein Baby – wie es heißt von ihrem Freund, dem ehemaligen Fußball-Nationalspieler Sami Khedira.