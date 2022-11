Erste Pleite für die Fußballerinnen des FC Loppenhausen

Im Spitzenspiel zeigt der TSV Pfersee dem Spitzenreiter der Bezirksoberliga die Grenzen auf. Vor allem eine Spielerin glänzt.

Das Topspiel der Frauenfußball-Bezirksoberliga war eine deutliche Angelegenheit. Der TSV Pfersee Augsburg zeigte dabei dem FC Loppenhausen die Grenzen auf und zugleich, dass er der Aufstiegsfavorit ist.

Gerade einmal fünf Minuten waren gespielt, als die Gäste aus Pfersee zum ersten Mal trafen. Anja Habig köpfte zum 1:0 ein. Pfersee dominierte die Begegnung, trotzdem ergab sich für Loppenhausen die Chance zum Ausgleich. Sowohl Sarah Höbel als auch Hannah Binder brachten die Kugel jedoch nicht im Tor unter.

Der TSV Pfersee macht bereits zur Halbzeit alles klar

Danach spielte nur noch Pfersee – und baute seine Führung extrem effektiv aus. Beinahe jeder Versuch war ein Treffer: Susanne Wagner (26.), Lena Fritz (30.) und erneut Anja Habig (34.) sorgten vor der Pause für die Entscheidung.

Auch nach dem Seitenwechsel war das Glück nicht aufseiten der Heimelf. Torhüterin Janine Huber hatte eine Hereingabe bereits in den Händen, als eine Augsburgerin sie schmerzhaft an der Schulter traf. Den nun freien Ball staubte Habig zum 5:0 ab, die Pfeife von Schiedsrichter Rudolf Schaur blieb stumm (52.). Die einzig gute Möglichkeit für Loppenhausen vergab Katharina Lutzenberger, die in der Schlussphase für die angeschlagene Huber ins Tor musste. (jup)

FC Loppenhausen Huber (80. Büchele L.), Mayr (85. Prestele), Matzka, Seitz, Büchele J., Büchele L. (46. Dirnagel), Höbel, Lutzenberger, Binder (46. Bucher), Schwegle, Prestele (46. Herzog)

Tore 0:1 Anja Habig (6.), 0:2 Susanne Wagner (26.), 0:3 Lena Fritz (30.), 0:4 Anja Habig (34.), 0:5 Anja Habig (52.)

Schiedsrichter Rudolf Schaur

Zuschauer 50