FC Loppenhausen holt zum Auftakt einen Punkt

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen starten mit einem Remis in die Bezirksoberligasaison. Im Spiel gegen Wörnitzstein gibt es einige Aufreger.

Gerade einmal zwölf Spielerinnen standen Trainer Alexander Ernst zum Saisonauftakt gegen den SV Wörnitzstein-Berg zur Verfügung. Die Unsicherheit war seinem Team zu Beginn anzumerken, anders die mutigen Gastgeberinnen.

Ernsthaft Kapital konnte die Heimelf aus der Feldüberlegenheit jedoch nicht schlagen. Effektivität legte dann Loppenhausen an den Tag. Mit dem ersten vernünftigen Angriff traf Emily Bucher zum 1:0. Doch nur drei Minuten später glich Sandra Melan per Handelfmeter aus. Der FCL tat sich weiter schwer, ging aber durch Stürmerin Sarah Höbel erneut in Führung. Diese hatte wiederum nur zwei Minuten Bestand. Torfrau Janine Huber wurde bei der Klärungsaktion klar am Knöchel getroffen. Da die Pfeife des Schiedsrichters jedoch stumm blieb, hatte Vanessa Wolfert keine Mühe, den Abpraller im leeren Tor zu versenken. Als kurz vor der Halbzeit Höbel nach hartem Foul von Melan zunächst verletzt ausschied, war Loppenhausen endgültig bedient.

Nach dem Seitenwechsel kommt Loppenhausen besser ins Spiel

Die Pause tat dem FCL aber gut, denn nach Wiederanpfiff hatte er Gegner und Partie besser im Griff. Huber verhinderte per Glanzparade die erstmalige Führung für Wörnitzstein-Berg, auf der Gegenseite scheiterte die wiedereingewechselte Höbel zweimal am Pfosten. Nachdem auch Lisa Nusser und Jana Büchele beste Möglichkeiten liegen ließen, gehörte der Schlusspunkt erneut Höbel und Melan: Nach dem zweiten Foul von Melan gerieten die beiden aneinander. Folge war die neu eingeführte Zehn-Minuten-Zeitstrafe für Höbel sowie die Ampelkarte für Melan. Einfluss auf das Spiel und Endergebnis hatte die nummerische Dezimierung auf beiden Seiten nicht mehr. (jup)

FC Loppenhausen Huber, Dirnagel, Mayr, Matzka, Seitz, Büchele J., Nusser, Büchele L., Höbel (44. Binder), Bucher, Prestele

Tore 0:1 Emily Bucher (23.), 1:1 Sandra Melan (26./HE), 1:2 Sarah Höbel (35.), 2:2 Vanessa Wolfert (37.)

Lesen Sie dazu auch

Gelb-Rot Sandra Melan (Wörnitzstein-Berg, 90.) wg. wdh. Foulspiel.

Zeitstrafe Höbel (Loppenhausen, 90.)

Schiedsrichter Marco Röthlein

Zuschauer 35