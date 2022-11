FC Loppenhausen verteilt Geschenke für den Gegner

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen bringen sich selbst um drei Punkte.

Nur eine Woche nach der ersten Saisonniederlage setzte es für die Fußballerinnen des FC Loppenhausen gleich die nächste Pleite. Dabei lief zunächst alles nach Plan.

Bereits in der ersten Spielminute ging Loppenhausen im Auswärtsspiel beim SV Wattenweiler durch Torjägerin Sarah Höbel in Führung. Sie blockte einen Befreiungsschlag und der Ball sprang zum 1:0 ins Tor. Loppenhausen stand defensiv weiter stabil und setzte immer wieder Nadelstiche in der Offensive. Belohnt wurde das Team mit dem 2:0 (20.): Lea Rampp schickte Sarah Höbel auf die Reise, die Stürmerin ließ sich die Chance auf ihren zweiten Treffer nicht nehmen.

Ohne echte Torchance führt Wattenweiler zur Pause

Loppenhausen hatte alles im Griff, Wattenweiler bis dahin keine Torchance. Doch dann schlug der Fußballgott bitter zu. Mit dem ersten Torschuss gelang Tina Wolf der Anschlusstreffer (28.). Auf schmierigem Rasen rutschte der harmlose Abschluss Torhüterin Janine Huber durch die Finger. Nur vier Minuten hoppelte der Torfrau ein Rückpass von Jana Büchele über den Fuß und schon stand es 2:2. Als Jana Müller mit dem Halbzeitpfiff per Sonntagsschuss zum 3:2 traf, führte Wattenweiler, ohne eine wirkliche Torchance gehabt zu haben.

In Durchgang zwei spielte sich das meiste Geschehen im Mittelfeld ab. Es wurde im fairen Derby um jeden Zentimeter gekämpft, aber interessant wurde es für 150 Zuschauer erst wieder in den Schlussminuten. Sarah Höbel wurde im Strafraum blutig getreten, der Elfmeterpfiff blieb jedoch aus. Den vermeintlichen Vorteil vergab Marina Dirnagel zu überhastet. Auf der Gegenseite sorgte Marina Rueß in der Nachspielzeit für den Endstand zum 4:2-Heimsieg. (jup)

FC Loppenhausen Huber, Mayr, Seitz, Büchele J., Büchele L. (67. Binder), Höbel, Lutzenberger, Rampp (81. Herzog), Bucher (43. Dirnagel), Schwegle, Prestele

Tore 0:1, 0:2 Sarah Höbel (1., 20.), 1:2 Tina Wolf (28.), 2:2 Jana Büchele (32./ET), 3:2 Jana Müller (45.), 4:2 Marina Rueß (90.)

Zuschauer 150 Schiedsrichter Franz Langenmaier