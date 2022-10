FC Loppenhausen zementiert seine Tabellenführung

Loppenhausens Fußballerinnen lassen in Burgau nichts anbrennen. Einmal mehr glänzt die Torjägerin.

Die Fußballerinnen des FC Loppenhausen bleiben in der Erfolgsspur. Diesmal musste sich der TSV Burgau, der in der vergangenen Saison die Loppenhauserinnen noch mit 7:0 besiegt hatte, deutlich geschlagen geben.

Das Spiel begann mit einem Paukenschlag: Mit dem ersten Angriff holte der FC Loppenhausen einen Eckstoß heraus, den Laura Matzka scharf auf den ersten Pfosten zog. Zur Überraschung aller lag der Ball danach im Netz, als Torschützin wurde Lisa Mayer aufgeführt. Ausruhen auf der frühen Führung kam für Loppenhausen nicht in Frage, so drehte Stürmerin Sarah Höbel richtig auf. Mit einem lupenreinen Hattrick schraubte sie das Ergebnis auf 4:0 in die Höhe.

Schon zur Pause steht es 5:0 für Loppenhausen

Burgau gab sich noch nicht geschlagen, doch die Angriffsbemühungen versandeten zumeist in der Gäste-Defensive. Auf der Gegenseite legte das Team von Trainer Alexander Ernst sogar noch einen drauf. Katharina Lutzenberger traf zum 5:0-Pausenstand.

Auch nach dem Seitenwechsel gab weiterhin der Spitzenreiter den Ton an und belohnte sich mit dem nächsten Treffer durch Lea Rampp. Anschließend schalteten die Gäste deutlich zurück, Burgau bekam mehr Spielanteile. Nennenswerte Torchancen konnte sich der TSV Burgau trotzdem nicht erspielen. Da Höbel ihren 19. Saisontreffer zweimal knapp verpasste, war der Ehrentreffer für Burgau zum 6:1 zehn Minuten vor Schluss gleichzeitig das Endergebnis. (jup)

FC Loppenhausen Huber, Dirnagel, Mayr, Matzka, Seitz (51. Bucher), Büchele J., Büchele L. (51. Binder), Höbel, Lutzenberger, Rampp (57. Schwegle), Prestele

Tore 0:1 Lisa Mayer (2.), 0:2, 0:3, 0:4 Sarah Höbel (7., 16., 33.), 0:5 Katharina Lutzenberger (35.), 0:6 Lea Rampp (56.), 1:6 Eva Kaifer (80.) Zuschauer 50 Schiedsrichter Christian Kreis