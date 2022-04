Luft im Abstiegskampf für das Frauenteam des FC Loppenhausen

Plus Mit einem 7:1 schickt das Team des FC Loppenhausen die direkten Konkurrentinnen um den Klassenerhalt zurück nach Wörnitzsstein-Berg

Der FC Loppenhausen hat sich mit einem 7:1-Kantersieg (3:0) gegen die direkten Konkurrentinnen vom SV Wörnitzstein-Berg weiter Luft im Abstiegskampf verschafft.