Fußball

09:55 Uhr

Die SG Kirchdorf/Rammingen kann am Sonntag Meister werden

Ralf Kleinsteuber ist seit 2019 Trainer der damals neu gegründeten Spielgemeinschaft Kirchdorf/Rammingen. Aktuell hat seine Mannschaft in dieser Saison in der A-Klasse Allgäu 2 noch keinen Punkt abgegeben.

Plus Im "Spiel der Woche" kann die SG Kirchdorf/Rammingen ihre starke Saison in der A-Klasse 2 krönen. Der Gegner aber kommt nicht als Punktelieferant.

Von Robert Prestele

Nur noch ein Punkt fehlt der SG Kirchdorf/Rammingen rechnerisch zum Meisterstück in der A-Klasse Allgäu 2 und den Aufstieg in die Kreisklasse. Die Chancen, dass die Entscheidung um den Titel seitens der Spielgemeinschaft bereits jetzt fällt, sind bestens. Schließlich ist das Team von Trainer Ralf Kleinsteuber in der Saison noch ungeschlagen. Die Meisterschaft frühzeitig und vor den heimischen Fans einzufahren, wäre zudem das viel zitierte i-Tüpfelchen dieser besonderen Erfolgsgeschichte.

