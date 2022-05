FC Memmingen verliert Spiel und Nerven

Der FC Memmingen verspielt gegen den TSV Aubstadt eine 2:0-Führung. Doch das ist nicht die einzige schlechte Nachricht.

320 Kilometer sind es von Aubstadt nach Memmingen. Eine Fahrt, die der FC Memmingen in der Regionalliga Bayern in der kommenden Saison liebend gerne wieder antreten würde. Ob es dazu kommt, werden die nächsten Wochen zeigen. Denn erst einmal hat der TSV Aubstadt mit dem 3:2 (2:1)-Sieg die lange Heimreise aus dem Allgäu nach Unterfranken angetreten und die Gastgeber in noch größere sportliche Not gestürzt.

Dass der Siegtreffer der Gäste auch aus Sicht von FCM-Trainer Fabian Adelmann irregulär fiel (85.), war noch nicht der unrühmliche Schlusspunkt eines gebrauchten Abends aus Sicht der Hausherren. Kapitän Martin Dausch, der zuvor beim 2:3 vom Torschützen Michael Dellinger gefoult worden war, ließ sich kurz vor Ende zu einem Frustfoul hinreißen, sah Rot und wird nun wohl in den entscheidenden letzten drei Punktspielen fehlen.

Memminger sind "vor der Führung wohl selbst erschrocken"

Zuvor war Dausch unermüdlicher Antreiber der jungen Mannschaft, die nach Toren von Dominik Stroh-Engel (5.) und Lars Gindorf (9.) schon früh mit 2:0 führte. „Wir sind vor der Führung wohl selbst erschrocken“, war es für Adelmann unverständlich, warum der Zwei-Tore-Vorsprung keine Sicherheit gab und verspielt wurde. Noch vor der Halbzeit verkürzte Aubstadt, nach dem Seitenwechsel gelang dem Tabellenfünften der Ausgleich. Dann folgte der strittige Siegtreffer für die Unterfranken, der die Memminger auf einem Relegationsplatz verharren lässt.

Drei Spieltage vor Schluss beträgt der Rückstand auf das rettende Ufer drei Punkte, den die Konkurrenten Heimstetten und Rain in den Nachholspielen diese Woche noch ausbauen können. Nach momentanem Stand läuft alles darauf hinaus, dass der FCM nachsitzen muss. Adelmann gibt sich kämpferisch: „Wir schaffen den Klassenerhalt, notfalls über den Umweg.“ (mz)

