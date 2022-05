Fußball im Unterallgäu

vor 17 Min.

Breitenbrunn lässt im "Spiel der Woche" zu viel liegen

Plus Der FC Loppenhausen nutzt seine Chancen konsequent und geht gegen den gleichwertigen SV Breitenbrunn deshalb als Sieger vom Platz.

Von Robert Prestele

In einem sehr ausgeglichenen Nachbarschafts-Derby gewann am Ende das Team, das seine Tormöglichkeiten effektiv nutzte: der FC Loppenhausen. Der SV Breitenbrunn hingegen ließ schlicht zu viele Chancen liegen. Das Derby der beiden Nachbarn bot den Fans einen ausgeglichenen Start in die Partie. Beide Mannschaften waren um strukturierten Spielaufbau bemüht, weshalb sich das Geschehen zunächst überwiegend im Mittelfeld abspielte.

