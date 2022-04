Notfalls schippen die Memminger Spieler selbst

Der FC Memmingen will am Dienstag unbedingt gegen Aschaffenburg spielen. Die Gäste hadern mit der schnellen Ansetzung.

Zweiter Anlauf für das Regionalliga-Heimspiel des FC Memmingen gegen Viktoria Aschaffenburg: Am vergangenen Freitag war die Partie wegen der winterlichen Verhältnisse abgesagt worden, postwendend wurde sie gleich für den heutigen Dienstag, 5. April, um 19.30 Uhr neu angesetzt. Das fanden die Aschaffenburger nicht ganz so toll.

„Wir wollen unbedingt spielen“, sagt FCM-Trainer Fabian Adelmann. Er hat sogar angeboten, mit seinen Spielern am Montagabend den Schnee in der Arena zu räumen, falls es nötig sein sollte. Das Stadionpersonal will ebenfalls alles tun, um den Platz bespielbar zu machen.

Viele Aschaffenburger Spieler müssen Urlaub nehmen

Die Verantwortlichen in Aschaffenburg waren von der so schnellen Neuansetzung wenig begeistert, weil viele Spieler für den Tag kurzfristig Urlaub nehmen müssen und ohnehin aus verschiedenen Gründen Personal fehlt. Auch für Memmingen ist der Dienstag nicht optimal, denn zur selben Zeit wird nebenan am Hühnerberg Eishockey gespielt (siehe Bericht oben). Aber auch am nächstmöglichen Ausweichtermin wären die Voraussetzungen nicht anders.

Ohnehin gerät die Regionalliga aufgrund der vielen Spielausfälle schon in arge Terminnöte, teilweise sind die Teams mit bis zu fünf Begegnungen in Rückstand. Der Bayerische Fußballverband (BFV) hat deshalb den Spielplan überarbeitet. Den FCM trifft es insoweit, dass die Nachholbegegnung beim SV Schalding-Heining von Gründonnerstag, 14. April, auf den Mittwoch zuvor gelegt wird und das Heimspiel gegen den TSV Rain nicht am Ostermontag, sondern bereits am Ostersonntag stattfinden soll.

Sportlich steht der FC Memmingen gegen Aschaffenburg unter Zugzwang und will endlich den ersten „Dreier“ unter Adelmann einfahren. (mz)