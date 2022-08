Fußball Unterallgäu

vor 51 Min.

Die Fans sind heiß auf den Saisonstart im Unterallgäu

Plus Endlich geht's los: In der Kreisliga zeigt der TSV Kammlach dem Bezirksliga-Absteiger TSV Mindelheim gleich zum Auftakt, wie schwer es in der neuen Liga ist. Und auch sonst gibt es einige Überraschungen.

Die Fußballer im Unterallgäu sind in die neue Spielzeit gestartet – und viele Fans strömten auf die Sportplätze, um den Kickern zuzusehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen