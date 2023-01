TSV Buch gewinnt Dilo-Cup in Babenhausen

Der württembergische Landesligist wird seiner Favoritenrolle gerecht. Für denTSV Kammlach und den TSV Kirchheim ist bereits in der Vorrunde Schluss.

Die Fußballer des TSV Buch haben die 8. Auflage des Dilo-Cups in Babenhausen gewonnen. In einem dramatischen Finale besiegte der württembergische Landesligist die TSG Thannhausen mit 5:4 im Neunmeterschießen. Gastgeber TSV Babenhausen belegte den dritten Platz.

Den Organisatoren des TSV Babenhausen ist es im Vorfeld gelungen, ein attraktives Teilnehmerfeld zusammenzustellen, was sich an der vollen Dreifachturnhalle zeigte. Den rund 400 Zuschauern wurde attraktiver Hallenfußball geboten. Begünstigt durch die Rundumbande und sehr guten Schiedsrichterleistungen kam es zu rasanten, fairen aber auch technisch sehenswerten Spielen, bei denen sich am Ende der Favorit durchsetzte.

In Gruppe A konnte sich der TSV Babenhausen auch dank eines Treffers in der letzten Sekunde im ersten Spiel gegen den TSV Kirchheim als Zweiter für das Halbfinale qualifizieren. Den Gruppensieg holte sich der SV Egg durch zwei klare Auftaktsiege gegen Ottobeuren und Babenhausen.

Ähnlich lief es für den TSV Buch in Gruppe B. Nach Siegen über den TSV Kammlach und die TSG Thannhausen war das Unentschieden gegen die SpVgg Wiesenbach ohne Bedeutung. Der Kampf um Platz zwei war hingegen sehr eng. Nur durch ein mehr erzieltes Tor zog die TSG Thannhausen vor dem TSV Kammlach als Zweiter ins Halbfinale ein.

Im ersten Halbfinale setzte sich dann etwas überraschend der Kreisligist Thannhausen gegen den Tabellenführer der Bezirksliga, den SV Egg mit 3:2 durch. Im zweiten Halbfinale reichte dem TSV Buch eine kleine Unaufmerksamkeit in der Babenhauser Defensive, um mit einem knappen 1:0 ins Finale einzuziehen.

Finale wird im Neunmeterschießen entschieden

Im Spiel um Platz drei glückte dem TSV Babenhausen die Revanche für die Vorrundenniederlage gegen den SV Egg. Mit einem klaren 4:0 holte sich das Team von Robert Stahl den dritten Platz. Das Finale war dann nichts für schwache Nerven. Die TSG Thannhausen führte bis zehn Sekunden vor dem Ende der regulären Spielzeit mit 2:1. David Trum vom TSV Buch erzwang dann mit seinem Treffer die Verlängerung. Auch hier ging Thannhausen wieder in Führung, musste aber durch Fabian Zeh den erneuten Ausgleich hinnehmen. Im Neunmeterschießen scheiterte schließlich als einziger der erste Thannhauser Schütze und so freuten sich die von ihren Fans frenetisch angefeuerten Bucher über den erneuten Sieg beim Dilo-Cup 2023.

37 Bilder Bubesheim ist Schwäbischer Hallenmeister: Futsal-Finale in Bildern Foto: Ernst Mayer

Bei der anschließenden Siegerehrung überreichte der technische Geschäftsführer der Firma Dilo, Klaus Jostschulte, neben dem Siegerpokal auch noch drei Sonderpreise: Zum besten Spieler des Turniers wurde Thorsten Schuhwerk vom SV Egg gewählt. Als bester Torhüter setzte sich Liridon Rrecaj von der TSG Thannhausen durch. Den besten Torschützen stellte mit Christian Kofler der TSV Ottobeuren. (mz)