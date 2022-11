Bad Wörishofer Fotograf: „Ich sah mich schon im Gefängnis“

Plus Eigentlich ist der Sportfotograf Bernd Feil ein leidenschaftlicher Fußballfan. Die WM in Katar aber verfolgt der Bad Wörishofer von zu Hause aus. Der Grund ist relativ profan.

Herr Feil, Sie haben schon diverse Fußballturniere auf der ganzen Welt fotografisch begleitet. Die WM in Katar findet aber ohne Sie statt. Warum?