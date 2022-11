Ein Dirlewanger MMA-Kämpfer feiert einen besonderen Sieg

Plus MMA-Athlet Stephan Pütz ist seit Jahren die deutsche Nummer eins im Halbschwergewicht. In Frankfurt gewann der Unterallgäuer – und nutzte den Moment für eine Überraschung.

Man soll ein Buch nicht nach seinem Umschlag beurteilen, heißt es. Stephan Pütz ist hierfür das beste Beispiel. Als „Blut-Schläger“ titulierte eine große Boulevard-Zeitung unlängst den 35-jährigen Kampfsportler, der seit 2013 als unangefochtene Spitze im Halbschwergewicht der deutschen MMA-Szene gilt. Im Duell Mann gegen Mann, medienwirksam ausgetragen in einem von Maschendraht umzäunten Achteck, kennt der knapp zwei Meter große Hüne kein Erbarmen.